Chorus werd vorig jaar mei onthuld tijdens een Xbox-presentatie, maar de game komt wel degelijk ook naar de PlayStation 4 en 5. Nu weten we ook wanneer de game daadwerkelijk zal verschijnen.

Het ‘space shooter’-genre is de laatste jaren een beetje naar de achtergrond gedrukt. Gelukkig zijn er ontwikkelaars die het genre nog niet vergeten zijn en één daarvan is Fishlabs. Zij hebben Chorus gemaakt, een space shooter en die zal op 3 december beschikbaar worden gesteld voor de PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Stadia.

De speerpunten van de game zijn als volgt:

A compelling single-player experience.

Play as dual protagonists Nara and her sentient AI companion and starfighter, Forsaken, on a personal journey of redemption.

Experience fast-paced, frenetic action that evolves the spirit of classic space shooters.

Fight to unite resistance forces against the Circle and their ominous leader, the Great Prophet.

Face down hordes of enemy starfighters, titanic battleships and unknown Void entities.

Reclaim, upgrade and wield devastating weapons and abilities in zero-g dogfights.

Explore a dark new sci-fi universe, teeming with mystery and conflict.

Enjoy gorgeous next gen sci-fi visuals in 4K, from cosmic vistas to sprawling space stations.

Om je nog meer een idee te geven van wat Chorus te bieden heeft, is er een nieuwe trailer verschenen. Die kan je hieronder bekijken.