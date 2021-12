Sinds gisteren kun je aan de slag met Chorus, een game die het space shooter-genre weer op de kaart wil zetten. Een lancering van een nieuwe titel gaat vandaag de dag vaak gepaard met een trailer en dat is ook nu het geval.

In Chorus speel je als Nara, een voormalig lid van ‘The Circle’, een duistere sekte. Zij gaat nu de strijd aan met haar voormalige bondgenoten en gebruikt haar verkregen speciale krachten van de sekte, alsook haar voormalige ruimteschip om ten strijde te trekken.

Chorus is nu te spelen op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia en pc. De lanceringstrailer van de game kan je hieronder checken en onze review van Chorus mag je in de loop van volgende week verwachten.