Gran Turismo 7 verschijnt over een paar weken en de game komt zowel uit voor de PlayStation 4 als de PlayStation 5. Voor de eerstgenoemde console zal de game op twee discs worden uitgebracht, daar waar de PS5-versie op één disc zal staan. Dit valt te lezen in de PlayStation Direct winkel van Sony.

Daarmee is Gran Turismo 7 een van de weinige games op de PlayStation 4 die twee discs vereist om gespeeld te kunnen worden. Naar verwachting is er één disc puur voor installatie bedoeld en één voor het spelen. De reden dat dit op de PS5 niet van toepassing is, is omdat die console UltraHD Blu-ray ondersteunt en die schijfjes kunnen meer data dragen.

Gran Turismo 7 is vanaf 4 maart 2022 verkrijgbaar.