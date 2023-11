Gran Turismo 7 kreeg eerder deze week de Spec II update en die voegde naast nieuwe content ook een nieuw introductiefilmpje toe. Mocht je de game niet meer op je console hebben staan of überhaupt niet hebben, maar wel benieuwd zijn naar deze video, dan kun je die nu hieronder checken.

Polyphony Digital en Sony hebben de introductievideo online gezet en met ruim 6 minuten is het een vrij lange zit, zoals we van de ontwikkelaar gewend zijn. Bekijk de video zeker even als je die nog niet gecheckt hebt, het staat weer bol van de mooie beelden.

Meer informatie over de recente update kun je hier vinden en de specifieke patch notes zijn hier te checken.