Het goede nieuws gisterenmiddag was dat de current-gen upgrade van Cyberpunk 2077 na veel vertraging eindelijk gereed was en gelijk beschikbaar gesteld werd. Alle huidige bezitters van de game kunnen kosteloos upgraden naar de current-gen versie, maar dit komt wel met een klein addertje onder het gras.

Als je de game verder wilt gaan spelen zul je niet alle Trophies kunnen halen in de voortzetting. Als je de PS5-versie opstart zal de game namelijk niet alle reeds vrijgespeelde Trophies gelijk unlocken. Je zult dus om alles te behalen hoe dan ook opnieuw moeten beginnen.

Volgens CD Projekt RED ligt dat aan het feit dat de PS5-versie een andere SKU betreft, hierdoor is het niet mogelijk de Trophies over te dragen. Voor de Trophyjagers is het dan weer goed nieuws, want die kunnen opnieuw voor de platinum gaan.

“Unfortunately, as the next-gen version has a different SKU, PlayStation trophies obtained thanks to backward compatibility will not be transferred. You will need to meet the requirements once again to unlock them.”