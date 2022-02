Een aantal dagen terug werd alweer de derde verjaardag van Metro: Exodus gevierd. En als je de game nog niet gespeeld hebt, dan is het zeker een aanrader. Deze survival shooter scoorde vrij hoog bij de meeste media en fans. Ook in onze review waren we lovend over het resultaat dat ontwikkelaar 4A Games had neergezet en dat is niet onopgemerkt gebleven.

Volgens de laatste financiële cijfers van Embracer Group, de eigenaar van Koch Media, heeft Metro: Exodus het namelijk erg goed gedaan. In dit rapport is namelijk te lezen dat Metro: Exodus in drie jaar tijd maar liefst meer dan 6 miljoen keer is verkocht. Dit is een indrukwekkende mijlpaal en dit omvat zowel de fysieke als digitale exemplaren.

Ongeveer een half jaar geleden werd Metro: Exodus opnieuw aantrekkelijk dankzij de PS5-upgrade en de komst van de Enhanced Edition voor pc, die ongetwijfeld voor meer verkoop heeft gezorgd.