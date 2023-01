Metro: Exodus is inmiddels alweer een paar jaartjes oud, hoewel de shooter van 4A Games in 2021 nog wel een kleine facelift kreeg voor pc en current-gen platforms, dit in de vorm van Metro Exodus: Enhanced Edition.

Ontwikkelaar 4A Games zit inmiddels diep in hun volgende project, maar dat weerhoudt men er niet van om nog een laatste cadeautje uit te delen. De studio heeft namelijk de volledige developer kit voor Metro: Exodus vrijgegeven, inclusief uitgebreide documentatie.

Dit betekent dat spelers en creatievelingen niet alleen nieuwe levels en content voor Metro: Exodus kunnen maken, maar dat ze zelfs gehele standalone content in elkaar kunnen knutselen. Een kanttekening is wel dat creators in spe akkoord gaan met de EULA, waarin staat dat dit niet voor commerciële doeleindes gebruikt mag worden.

“This isn’t just simple mod support, we’re giving you our full Editor as it was the day we released Metro Exodus, with the ability to create standalone content run from a basic executable. We’ve integrated Mod.io support, so it’s really easy to manage and share your content. If you also know visual script, our Visual Script Editor leaves the doors wide open with possibilities, so get creative!”