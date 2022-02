De nieuwste telg van Total War uit de stallen van Creative Assembly is inmiddels verkrijgbaar. Total War: Warhammer III is het langverwachte vervolg in een serie die geliefd wordt door zowel Total War-liefhebbers als Warhammer-liefhebbers. Met de release moet de game natuurlijk nog wat extra in de spotlights worden gebracht met een epische trailer.

In de trailer worden de CG-beelden van de Sons of Kislev gecombineerd met in-game beelden van diverse veldslagen. En natuurlijk laten ze vol trots ook wat van de mooie beoordelingen voorbij komen die de game al heeft gekregen. Onze review van Total War: Warhammer III mag je spoedig verwachten. Total War: Warhammer III koop je op Steam, Epic Games Store of speel je via Xbox PC Game Pass.