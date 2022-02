Review | Total War: Warhammer III – De Total War-serie gaat stiekem al heel wat jaren mee. De serie behandelt normaliter allerlei historische thema’s: Shogun, Rome… zelfs Napoleon heeft de revue gepasseerd in deze serie. Met de Warhammer-games hebben Creative Assembly en SEGA een hoop nieuwe fans weten aan te trekken. Historische veldslagen zijn natuurlijk gaaf, maar orks, demonen en magie hebben ook wel hun eigen charme. Wat betreft de schaal en de manier van spelen blijft Total War dé ongeslagen kampioen, al begint deze kampioen hier en daar wat wankelingen te vertonen.

Geen vrede

De game doet precies wat het suggereert in de titel: totale oorlog. Er is dan ook niet echt een leidende draad in de game die we als hét verhaal zouden kunnen zien. Er zijn in totaal acht facties met elk hun eigen campagne en onderliggend verhaal. Hoewel iedere factie andere motieven heeft, komt het uiteindelijk een beetje op hetzelfde neer. Ze willen allemaal de wereld veroveren en de grootste factie zijn. We brengen dit nu wel heel erg droogjes, maar er zit natuurlijk meer achter. Toch zal door de manier waarop je Total War: Warhammer III speelt jouw campagne er altijd anders uitzien dan die van bijvoorbeeld een vriend door diverse mechanieken zoals diplomacy, waarover later meer.



De game introduceert acht nieuwe rassen om uit te kiezen. Twee daarvan zijn menselijk, aangevuld met maar liefst vijf Chaos-facties en daarnaast nog de Ogre Kingdoms, die als gratis DLC verkrijgbaar zijn. Elk van deze acht rassen heeft dus een eigen verhaallijn. Dat zijn overigens niet de enige speelbare rassen, want in een potje multiplayer zal je ook de rassen uit de voorgaande delen kunnen spelen mits je die in jouw bezit hebt. Daar moeten we aan toevoegen dat de balans tussen de verschillende facties goed op orde lijkt te zijn. We hebben twee campagnes gespeeld en moeten zeggen dat de verhalen wel leuk zijn uitgewerkt. Het is niks baanbrekends, maar Warhammer-fans zullen in ieder geval tevreden zijn.

Dan hebben we nog de vreemde eend in de bijt: de Daemons of Chaos. Deze factie heeft in de campagne nog een hele extra mechanic genaamd ‘Daemonic Glory’. Door offers te maken aan Chaos goden zoals Khorne en Slaanesh, of steden in hun naam te veroveren, krijg je punten voor jouw Daemonic Glory met een van deze goden. Met deze punten krijg je weer allemaal extra wapens en pantsers voor jouw Daemon Prince, de legendary lord van de Daemons of Chaos. Dit maakt dat deze factie net wat meer bijzonder is dan de rest, maar dus ook wat meer van de speler verwacht alvorens je het optimaal kan benutten.

Totaalpakket

Total War: Warhammer III kent in de campagne een zeer uitgebreid systeem. Jouw uiteindelijke doel is om de hele wereld over te nemen, maar dit proces kan een tijdje duren. In de tussentijd is gebruikmaken van diplomacy ook wel handig. Je kan op deze manier namelijk overeenkomsten sluiten met andere facties. Dit varieert tussen een staakt het vuren tot volledige open grenzen. De facties hebben onderling ook hun vrienden en vijanden, dus dit kan soms voor ongemakkelijke situaties zorgen waarbij je moet kiezen tussen twee van jouw vriendschappelijke facties.

In de campagne heeft elk ras ook zijn eigen lord en diverse heroes. Dit zijn de eenheden die jij over het speelveld kan sturen samen met de overige troepen. Het zijn een soort van bevelhebbers, waarbij jouw lord de opperbevelhebber is. Lords en heroes stijgen ook in level door ze in te zetten om gebieden over te nemen. Daarbij krijgen ze punten om in te zetten op speciale talents, waarmee ze nieuwe aanvallen of een stat boost krijgen. Als een van jouw heroes of lords sterft, moet je een paar beurten wachten alvorens deze respawnen, mits je de juiste talents hebt gekozen. Permadeath kan namelijk ook gebeuren.

Het slagveld

Als je over de world map beweegt in de campagne stuit je wel eens op een vijandige lord of hero waar je het tegenop moet nemen. Dan komt hetgeen in beeld waar Total War om bekend staat: een gigantisch slagveld met honderden, zo niet duizenden units die elkaar te lijf gaan. Dit gecombineerd met een lord of hero die zijn eigen speciale aanvallen heeft. Waar je op de world map van de campagne turn-based te werk gaat, zijn deze gevechten in real-time. Het blijft leuk om zulke gigantische slagvelden te zien, waarbij je ook nog eens helemaal in kan zoomen om van de actie en details te genieten. Maar het gaat absoluut niet om wie de meeste manschappen heeft, want strategie blijft de absolute koning in deze game.

Je moet natuurlijk geen wonderen verwachten zoals met het legendarische driehonderd koppen tellende Spartaanse leger, maar als jouw tegenstander wat meer units dan jou heeft, wil dat nog niet zeggen dat het game over is. Door juist gebruik te maken van de speciale aanvallen van jouw lord of hero, jouw troepen goed te verdelen over het veld en het proberen te flankeren van jouw tegenstander, zal je alsnog vaak op de overwinning afstormen. Als jouw manschappen overrompelt worden en hun kameraden om zich heen te veel zien sterven, zullen ze echter vluchten uit angst. Strategie is en blijft dus het sleutelwoord.



Deze slagvelden zijn natuurlijk niet puur en alleen gebonden aan de campagne, je kan ook gewoon een los gevecht starten ofwel skirmish. Je krijgt dan een bepaald budget om jouw leger samen te stellen met de keuze uit diverse lords, heroes en standaard units. Daarmee trek jij dan ten strijde tegen de computer of tegenstanders online. We hebben ons aan een paar casual matches gewaagd en voor het merendeel gingen deze matches goed, maar we zijn ook een paar keer de verbinding verloren tijdens het spelen. Naar ons idee is de game online nog niet heel erg stabiel.

Gemengde gevoelens

Grafisch laat Total War: Warhammer III een wat gemengde indruk op ons achter. Hoewel sommige units en effecten er redelijk gedetailleerd uitzien, zien de omgevingen er bij vlagen gewoonweg niet goed uit. Alsof high-res textures ontbreken. Als kers op de taart was de performance op ons systeem (Ryzen 7 3700X, 32GB RAM, Radeon 6900XT 16GB) ondermaats te noemen. Erg grote schommelingen van ergens in de 100 fps terug naar 40 fps zijn in veel gevallen behoorlijk hinderlijk. Dit was weliswaar op de ultra-preset, maar ook op andere presets merkten we schommelingen van hetzelfde niveau, zij het met een hogere framerate als minimum. We waarderen nog altijd hoe ver je in kan zoomen op de slagvelden en wat voor detail dat met zich meebrengt, maar de performance was voor ons een behoorlijk pijnpunt.



Qua audio, in het bijzonder de soundtrack en voice-acting, is de Total War: Warhammer serie in zijn algemeen een van de betere in het universum van de Warhammer games. De Warhammer licentie doet de ronde bij tientallen studio’s, maar Creative Assembly stopt erg veel moeite in de presentatie van hun games. De muziek is lekker episch, helemaal in de toon van Warhammer en de voice-acting heeft precies de juiste balans tussen serieus en bij vlagen dreigend tot heerlijk cheesy met hier en daar een suggestieve opmerking. Perfect in toon met de wereld van Warhammer en dus een compliment waard.