Creative Assembly heeft voor de komende 12 maanden aardig wat updates op de planning staan voor Total War: Warhammer III. Welke dit zijn en wanneer deze ongeveer beschikbaar worden gesteld wordt duidelijk gemaakt met een roadmap.

De Britse ontwikkelaar heeft vooralsnog zes patches en drie uitbreidingen in de pijplijn zitten voor de komende 12 maanden. Deze zomer staat de extra content ‘Shadows of Change’ op het programma en aankomende winter moet ‘Thrones of Decay uitkomen. Voor de lente van 2024 staat er ook een uitbreiding op stapel, maar wat je hiervan kunt verwachten wordt op een latere datum bekendgemaakt.

De gehele roadmap kan je hieronder bekijken.