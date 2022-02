Naarmate we steeds dichterbij de release van Total War: Warhammer III komen, verschijnen er ook steeds specifiekere trailers die ons wat dieper in de game meenemen. Eerst wat algemene trailers, vervolgens trailers die de diverse facties uit de doeken deden en nu zetten we onze focus op specifieke units. In dit geval de Soul Grinders, die de Slaanesh factie moeten versterken.

De Soul Grinders zijn jagers die zich door niks laten stoppen, behalve de dood. Bijzonder aan deze unit zijn de robot-achtige poten waarop hij zich voortbeweegt, iets wat wellicht wat uit de toon valt in het Warhammer-universum. Op 17 februari aanstaande zijn de slagvelden van Total War: Warhammer 3 geopend op Steam, Epic Games Store én via Xbox Game Pass voor pc.