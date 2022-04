Gamers die Total War: Warhammer III hebben gekocht hoeven niet bang te zijn dat er nu weinig naar de game wordt omgekeken door Creative Assembly. De ontwikkelaar meldt namelijk dat zij flink wat op stapel hebben staan voor de game en laat via een roadmap weten wat eraan zit te komen.

Aankomende maand zal al de eerste grote update voor Warhammer III worden uitgerold. Dit is versie 1.2 en deze pakt heel wat problemen aan. Zo zal onder andere de sneeuw minder fel zijn, zodat dit je minder zal verblinden.

In het derde kwartaal van dit jaar zal versie 1.3 uitkomen, gevolgd door versie 2.0. Deze brengen in ieder geval beide gratis content met zich mee. Voor het laatste kwartaal van dit jaar staan er drie update gepland. Wat die allemaal met zich meebrengen is nog niet bekend.

Hieronder kun je op de roadmap zien wat er allemaal op stapel staat voor Total War: Warhammer III in 2022.