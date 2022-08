Binnenkort brengt Creative Assembly een grote gratis update naar Total War: Warhammer III met de subtitel Immortal Empires. Deze update zal de game van een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe content voorzien. Immortal Empires zal er namelijk voor zorgen dat alle drie de campagnes van de Total War: Warhammer delen samen komen op één gigantische map.

In de onderstaande video krijg je zo’n 13 minuten aan beeldmateriaal voorgeschoteld met een eerste indruk van wat je allemaal te wachten staat. Naast de gratis update zal er ook een betaalde uitbreiding genaamd Champions of Chaos verschijnen, waarmee je vier nieuwe Legendary Lords tot jouw beschikking krijgt.

Benieuwd of Total War: Warhammer III in jouw straatje past? Lees dan vooral even onze review.