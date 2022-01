We hoeven niet lang meer te wachten op Total War: Warhammer III, de nieuwste telg in de Total War-serie van Creative Assembly. Naarmate de release steeds dichterbij komt, ontvangen we natuurlijk ook steeds meer nieuws. Zo ook over de nieuwe factie die we straks kunnen spelen: De Daemons of Chaos.

De nieuwe factie komt ook met een legendary lord die bekend staat als de Daemon Prince, die allerlei eenheden van de Chaos facties zal kunnen rekruteren. Ook zal de Daemon Prince door middel van de Daemonic Glory allerlei verschillende vormen kunnen aannemen.

Check de bijbehorende trailer hieronder en begin alvast af te tellen tot 17 februari aanstaande, wanneer Total War: Warhammer III beschikbaar zal zijn.