Het is bijna zover! Gamers die een abonnement hebben op Nintendo Switch Online met de daarbij behorende expansie, kunnen op 25 februari met een legendarische game aan de slag. De ene groep zal nostalgische gevoelens krijgen en de andere groep staat een prachtig en uniek avontuur te wachten.

The Legend of Zelda: Majora’s Mask is namelijk bijna speelbaar als je een Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket abonnee bent. Ter ere van de aanstaande release heeft Nintendo alvast een trailer uitgebracht die velen van ons op de redactie terugneemt naar de goede oude tijd. Hieronder kun je de betreffende trailer bekijken.

Het is nog even volhouden, maar een week is sneller voorbij dan je denkt. Mocht je nog geen Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket lid zijn? Bekijk hier enkele opties.