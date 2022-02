Je kent het wel: je bent aan het gamen, een nieuw level moet inladen en de ontwikkelaar maakt van de gelegenheid gebruik om je wat tips voor te schotelen. Zo raak je dus twee vliegen in één klap: de wachttijd wordt draaglijker én als speler leer je de game beter spelen. Prima, toch?

Horizon: Forbidden West heeft een vergelijkbaar systeem… maar op de PlayStation 5 zorgt de SSD ervoor dat de game zowaar te snel laadt, waardoor de tips niet langer leesbaar waren. Guerrilla bouwde daardoor een nieuw systeem in, zodat gamers alsnog de tips zouden kunnen verwerken.

Game director Mathijs de Jonge en technical director Michiel van der Leeuw legden het onlangs uit in een interview. Nu moet je dus X drukken om het laadscherm weg te klikken. Wie dat niet wil, heeft nog steeds de mogelijkheid om deze feature uit te schakelen via de instellingen.

“In Horizon Zero Dawn, we called it fast travel, but it could take maybe a minute to actually load. With the PS5, it’s maybe four or five seconds, it loads so quickly that players can’t even read the hints. We had to add a very simple feature where it hangs on the loading screen for enough time so you can actually read at least one hint while it loads.”