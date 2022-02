Ontwikkelaar FromSoftware en uitgever Bandai Namco hebben twee nieuwe Elden Ring commercials uitgebracht op tv in Japan. Eén van de commercials is gefocust op het tonen van gameplay snippets, waar de andere commercial geheel CGI is. De commercials duren elk ongeveer 30 seconden.

Er is niet heel veel nieuws te zien in de twee video’s, maar we moeten het er maar mee doen. De release is namelijk aanstaande, in drie dagen kunnen alle gamers aan de slag met Elden Ring op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.