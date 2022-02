We hebben er een tijd op moeten wachten, maar komende week is het dan eindelijk echt zover: de release van Elden Ring. De afgelopen weken hebben uitgever Bandai Namco en ontwikkelaar From Software regelmatig nieuwe informatie en beelden van de game vrijgegeven, maar mocht je toch nog niet helemaal precies weten wat je van Elden Ring kunt verwachten, dan is de nieuwste trailer goed om eens te bekijken.

In deze ‘overview’ trailer worden in ruim zes minuten de belangrijkste aspecten van Elden Ring uitgelicht. Het verhaal, de spelwereld, personages en de combat zijn slechts enkele elementen die in de video aan bod komen. Kortom: bekijk de onderstaande trailer en je bent helemaal klaar voor Elden Ring. Lees ook ons artikel waarin we je meer over de game vertellen.

Elden Ring komt op 25 februari uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.