(Partnered content) Special | Waarom je enthousiast moet worden van Ghostwire: Tokyo – Tijdens de E3 van 2019 kwam een spontane dame, genaamd Ikumi Nakamura, het podium op en zij kondigde een bijzondere game aan: Ghostwire: Tokyo. Een nieuwe IP uit de stal van Tango Gameworks, het bedrijf dat ook verantwoordelijk was voor The Evil Within franchise. Nog niet zo lang geleden hebben wij in een State of Play-uitzending een uitgebreide kijk gekregen op vooral de gameplay van de game. Er is een hoop wat inmiddels de revue heeft gepasseerd en dat is eigenlijk genoeg reden om gewoon erg enthousiast te raken van deze game. Om jullie extra te overtuigen, bespreken we in dit artikel waarom je Ghostwire: Tokyo de aandacht moet gunnen.

Wie is Shinji Mikami?

De leuke spontane dame Nakamura-san is helaas vertrokken bij Tango Gameworks. Maar niet getreurd, de game is nog in goede handen. Het bedrijf is namelijk van niemand minder dan Shinji Mikami. Voor degenen die niet helemaal bekend zijn met deze man: hij is de grondlegger van verschillende IP’s die vandaag de dag nog steeds veel lof en waardering ontvangen. Zo werd de beste man in 1990 aangenomen bij Capcom en daar heeft hij aan verschillende Game Boy titels gewerkt en later aan games voor de SNES. Een mooi voorbeeld als noemenswaardige titel voor dat platform: Aladdin. Maar in 1993 wist hij zich echt op de kaart te zetten met Resident Evil. Hoewel hij deel twee deels overzag tijdens de productie, werd in 1998 Resident Evil 3: Nemesis uitgebracht dat van zijn hand was, en in 1999 kwam Dino Crisis uit. Die laatste kan je een beetje zien als een Resident Evil met dino’s, maar je kan het ook een horrorversie van Jurassic Park noemen, ons om het even.

Maar er is natuurlijk nog zoveel meer waar de beste man aan mee heeft gewerkt. Denk aan verschillende Resident Evil vervolgdelen, maar ook Devil May Cry. Tijdens de generatie waarin de GameCube als zeer interessant platform ter tonele verscheen, kon menig gamer genieten van Resident Evil Remake, Resident Evil Zero (Remake) en het grandioze Resident Evil 4 (waar klaarblijkelijk ook een remake van zal verschijnen). Maar het is niet altijd even rozengeur en maneschijn. Shinji Mikami vertrok bij Capcom en startte een eigen bedrijf op of werkte samen met verschillende partijen. Uiteindelijk richtte hij in 2010 Tango Gameworks op en hij zit daar sindsdien op zijn plek onder de vlag van Zenimax destijds, en nu onder Microsoft/Xbox Game Studios. De eerste game van dit bedrijf was The Evil Within dat in 2014 verscheen, dat ook een opvolger kreeg die zeer goed ontvangen werd bij de horror fans. Nu is het de beurt aan Ghostwire: Tokyo.

Nu een keer geen horror

Shinji Mikami is een van de titanen binnen de gamesindustrie, dus qua ervaring zit het wel goed. Hoewel hij verantwoordelijk is voor een van de beste horror franchises die we kennen, kan Mikami-sama ook andere soorten projecten tot een succes maken. Games als Viewtiful Joe, Killer7, God Hand en Vanquish zijn voorbeelden waaruit blijkt dat Shinji Mikami zeer divers is in zijn portfolio. Hier past een Ghostwire: Tokyo perfect tussen. De game is een mix van kleurrijke omgevingen met actievolle gameplay, waarbij de stijl veel leent uit de Japanse cultuur gecombineerd met een horrorstijl. Dus hoewel de game er mysterieus en eng uitziet, kan een breed publiek deze titel een kans geven zonder er een hartverzakking aan over te houden.

Het verhaal is hierin erg intrigerend en ook dit element kan niet aan je voorbij gegaan zijn als je bekend bent met andere projecten waar Mikami-sama aan mee heeft gewerkt. Ghostwire: Tokyo zet gelijk al de toon met de verdwijning van mensen in Tokio. Rare mysterieuze gedaantes genaamd Visitors nemen de stad over en de hoofdrolspeler, Akito, dient dit mysterie op te lossen. Omdat je ook nog eens bezeten bent door KK, een geestendetective, bezit je unieke krachten waarmee je het onbekende kan trotseren en het mysterie van Tokio kan oplossen. Interessant en intrigerend als je het ons vraagt. Mysteries zijn er immers om opgelost te worden.

De rest van het team

Zoals eerder aangegeven valt de game geen horror te noemen. Voor velen is dat misschien wel een pluspunt. Een beetje ‘ordinaire’ actie is ook niet verkeerd en al helemaal niet als je je kunt uitleven in hartje Tokio. Wat hierin interessant is, is dat Shinichirō Hara heeft meegewerkt aan DOOM 2016 (en ook DOOM: VFR (2017)) als animation director. DOOM (2016) is niet de minste shooter en deze technische ervaring is meer dan welkom om te hebben bij een project als Ghostwire: Tokyo, waarin je in first-person perspectief de actie meemaakt. Een andere naam die hoge verwachtingen doet scheppen is Kenji Kimura, de director van Ghostwire: Tokyo. Kimura-sama heeft gewerkt aan verschillende Tekken games, Gods Eater Burst, alsook SoulCalibur IV.

Er is een hoop vertrouwen

Er is een behoorlijk ervaren en sterk team bezig met Ghostwire: Tokyo, dat mag wel duidelijk zijn. Van hetgeen we tot nu toe gezien hebben, kunnen we ook niets anders zeggen dan dat de game er allerminst interessant uitziet, maar er is tevens veel passie te bespeuren. De game heeft, ondanks zijn horror stijl, meer de focus op de actie en het avontuurlijke liggen, waardoor het voor veel gamers de moeite waard wordt. Geen beklemmende of gore en enge scenario’s zoals we dat gewend zijn van Shinji Mikami. Nee, een mysterie dat opgelost dient te worden als een detective tussen de Visitors. Want, waar zijn nu al die mensen gebleven? Binnenkort kijken wij wat meer naar Akito en zijn kunnen, want je moet behoorlijk wat in je mars hebben om van Tokio weer een levendige boel te maken.