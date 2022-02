Bethesda en Sony PlayStation laten vanavond meer van Ghostwire Tokyo zien en dat middels een nieuwe showcase. Het betreft hier een livestream die om 23.00 uur van start gaat en natuurlijk kan je die hier live op PlaySense volgen.

Eerder wisten we al te melden dat de game op 25 maart 2022 zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Met deze livestream tracht men de geïnteresseerden meer te laten zien van de game, want tot op heden is Ghostwire Tokyo behoorlijk in nevelen gehuld.

Hoe lang de presentatie precies zal zijn is niet bekend, maar ga er om 23.00 uur zeker even goed voor zitten. Binnenkort lees je meer over de game hier op PlaySense, gezien we de titel onlangs al uitgebreid hebben bekeken.