Nu de exclusiviteitsdeal met Sony is verlopen, kunnen we Ghostwire: Tokyo eindelijk op andere platformen spelen. Eind maart is de pc-versie uitgebracht en sinds vorige week is de game ook op de Xbox Series X|S beschikbaar. Om dat te vieren heeft Bethesda een gratis update beschikbaar gesteld voor alle platformen. Deze zogenoemde Spider’s Thread update voegt onder meer nieuwe vijanden, locaties en een nieuwe modus met dezelfde naam aan de game toe.

Daar blijft het echter niet bij, want aan de pc-versie is stilletjes het alom gehate Denuvo Anti-Tamper en Anti-Cheat software toegevoegd. Dit pakket heeft nog steeds aantoonbaar een negatieve impact op de prestaties van je pc en is reeds het onderwerp geweest van heel wat controverses. Dit zie je nu al in de meest recente reviews op Steam terug. Eerder heeft Capcom, wegens aanhoudende kritiek, de software uiteindelijk uit Resident Evil 8: Village verwijderd .