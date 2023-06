Begin mei werd duidelijk dat Ghostwire Tokyo meer dan 4 miljoen spelers had aangetrokken, wat kort na de release van de game op de Xbox Series X|S bekend werd. Dat de inclusie in Xbox Game Pass de game goed doet blijkt uit een update van de cijfers.

Tango Gameworks heeft namelijk via Twitter een update gegeven, want ruim een maand later kan de ontwikkelaar melden dat inmiddels meer dan 5 miljoen mensen de game gespeeld hebben. Dit betekent een groei van maar liefst 1 miljoen spelers over een tijdspanne van pakweg vier tot vijf weken.

Heb jij Ghostwire Tokyo al gespeeld? Lees er meer over in onze review.