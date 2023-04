Voordat Bethesda door Microsoft werd overgenomen, hadden ze een deal met Sony PlayStation gesloten omtrent twee titels: Deathloop en Ghostwire Tokyo. Deze games zouden allebei tijdelijk exclusief zijn voor de PlayStation 5 en dat heeft Microsoft na de overname gehonoreerd.

De exclusiviteit van Deathloop zit er al enige tijd op en die game is dus ook beschikbaar op de Xbox Series X|S. De volgende titel is natuurlijk Ghostwire Tokyo en die verschijnt op 12 april voor de console van Microsoft. Om deze release te vieren is er een nieuwe launch trailer uitgebracht.

Als je de game op de Xbox Series X|S wilt spelen op het moment dat de release daar is, dan is het mogelijk de titel alvast in pre-load te plaatsen. De download is met 26GB niet al te groot, maar weet wel dat deze pre-load enkel voor Xbox Game Pass abonnees beschikbaar is.

Benieuwd naar wat wij van Ghostwire Tokyo vonden? Klik dan hier voor onze review van de PlayStation 5 versie.