PlayStation-gamers hebben kunnen genieten van tijdelijke exclusiviteit voor Ghostwire Tokyo. Inmiddels is die deal bijna ten einde en dat betekent dat de game ook op de Xbox gaat verschijnen. Vanaf 12 april zal de titel verkrijgbaar zijn op de Xbox Series X|S, maar voor elke editie geldt dat er extra, gratis content voor uitkomt.

Over die gratis update zijn nu wat meer details verschenen. De update draait met name om de titulaire modus ‘Spider Thread’, waarin spelers een reeks levels moeten overleven. Deze bestaat uit in totaal 30 stages, weer bestaande uit 130 levels. Spelers moeten helemaal opnieuw beginnen als zij halverwege het loodje leggen, wat dus een uitdaging vormt. Wel kunnen er middels challenges voltooien speciale hulpmiddelen worden vrijgespeeld die worden overdragen naar de volgende playthrough. Op die manier maak je steeds meer een kans.

Daarnaast zal ook de story modus genoeg toevoegingen krijgen. Er zijn nieuwe locaties aanwezig zoals een spookachtige middelbare school en op deze nieuwe locaties zijn nieuwe missies en cutscenes beschikbaar. Nieuwe combat skills zoals Counter-Attack en Quick Dodging worden toegevoegd. Verder komen er talismannen bij waarmee je bijvoorbeeld grotere hoogtes kunt bereiken tijdens het klimmen. Deze zal je ook hard nodig hebben om de nieuwe Visitors te verslaan.

Tot slot wordt de foto modus van nieuwe opties voorzien. Er zijn overigens nog meer nieuwe features aanwezig in de Spider Thread update, maar die houdt Bethesda voorlopig nog even geheim.