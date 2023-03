We waren vorig jaar behoorlijk te spreken over Ghostwire: Tokyo, de laatste creatie van Shinji Mikami en Tango Gameworks. De game is een tijd console exclusief geweest voor de PlayStation 5 na een deal met Bethesda. We zijn alweer een jaartje verder en dat betekent dat de game nu ook voor andere platforms kan verschijnen.

Dat is exact wat er gaat gebeuren, want de uitgever laat via hun website weten dat Ghostwire: Tokyo vanaf 12 april ook verkrijgbaar zal zijn voor de Xbox Series X|S en als vanzelfsprekend zal de game tevens beschikbaar zijn via Game Pass.

Er is echter meer: vanaf de genoemde datum zal er namelijk ook een gratis update beschikbaar gesteld worden voor alle platforms: de Spider’s Thread update. Volgens Bethesda is dit een enorme update die locaties toevoegt aan de verhalende modus, samen met een geheel nieuwe modus, waar spelers een gauntlet van 30 levels moeten zien te overleven.