Vorige maand suggereerde een lek in de PlayStation Store dat Ghostwire Tokyo op 24 maart uit zou komen. Het blijkt echter 25 maart te zijn, want een nieuwe première livestream die klaarstaat op het YouTube-kanaal van PlayStation noteert die datum in de omschrijving.

Daarmee is het een zekerheid dat de game op 25 maart 2022 verschijnt, exclusief voor de PlayStation 5 en pc. Tegelijkertijd betekent een première livestream ook dat we meer gaan zien en in navolging van de Gran Turismo 7 State of Play, zal Sony vanavond meer van de Bethesda game laten zien.

De livestream gaat om 23.00 uur van start en staat onder de noemer ‘showcase’ online, wat dus een uitgebreide blik op de game suggereert.