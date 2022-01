Samen met Deathloop is Ghostwire Tokyo een game van Bethesda die tijdelijk exclusief op de PlayStation 5 verschijnt. Dit ondanks de uitgever is overgenomen door Microsoft. Deathloop is inmiddels geruime tijd uit, maar op Ghostwire Tokyo zitten we nog altijd te wachten.

De release lijkt echter dichterbij te zijn dan we dachten, aangezien de game in de PlayStation Store van een update is voorzien en daar stond kortstondig de releasedatum bij. Inmiddels is de informatie weer weg, maar een screenshot van MP1st geeft aan dat de game op 24 maart zal verschijnen.

Of het klopt is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk horen we op korte termijn meer aangezien geruchten wijzen op een media evenement nog deze maand. Ghostwire Tokyo staat gepland voor een release op de PlayStation 5 en pc.