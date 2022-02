De release van Gran Turismo 7 komt steeds dichterbij. Mocht je zijn vergeten wanneer de game in de winkels ligt, dan onthoudt Sony je hieraan door middel van een nieuwe trailer. Deze kort, maar krachtige video kan je onder dit bericht checken.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het zevende deel van Gran Turismo in 2021 zou verschijnen, maar zoals we gewend zijn van de serie werd de game uitgesteld. Volgende week ligt de ‘real driving simulator’ dan eindelijk wel in de winkels. Zorg er wel voor dat je genoeg ruimte beschikbaar hebt op je harde schijf, want het spel is bijna 90GB groot.