Horizon: Forbidden West is een vrij grote game als het gaat om vereiste opslagruimte. Zo vraagt de game in Europa om zo’n 96GB. Maar ook Gran Turismo 7 blijkt een forse game te zijn, want uit de PlayStation Store database kunnen we opmaken dat de game 89.445GB groot is.

Het gaat hier dan om de basisgame, dus eventuele day one patches en meer zijn hier nog niet in meegenomen. Naar verwachting zal de totale omvang dus nog wat groter zijn op het moment dat de game uitkomt. De genoemde vereiste opslag is trouwens van toepassing op de PS5-versie.

Gezien PlayStation 4 games over het algemeen wat groter zijn, is het aannemelijk dat Gran Turismo 7 op de last-gen console van Sony zelfs nog wat meer ruimte vereist. Verder is duidelijk geworden dat het mogelijk is om Gran Turismo 7 vanaf 25 februari te pre-loaden.