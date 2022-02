Het is weer de laatste woensdag van de maand en dat betekent dat Sony bekendmaakt welke games PlayStation Plus abonnees de volgende maand mogen verwachten. Dit heeft men zojuist via het PlayStation Blog aangekondigd, zo mogen we Ghostrunner voor de PlayStation 5 verwachten vanaf aanstaande dinsdag.

Voor de PlayStation 4 staan Ark Survival Evolved en Team Sonic Racing op het programma, waardoor er weer sprake is van een mooie maand. Maar de verrassing mag niet al te groot zijn, gezien het al eerder vandaag lekte. Dit is echter niet alles, want tevens zit Ghost of Tsushima: Legends er als bonusgame bij voor zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5.

Let wel, het gaat hier om de Legends multiplayer en niet om de singleplayer van Ghost of Tsushima. Verder kunnen de abonnees de games vanaf aanstaande dinsdag downloaden en dat maakt ook dat de huidige games tot maandag rond middernacht beschikbaar zijn.

Voor Planet Coaster: Console Edition (PS5) kan je hier terecht. Als je wilt knokken in EA Sports UFC 4 (PS4) dien je hier te klikken en voor Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PS4) zit je hier goed.