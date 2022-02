Er gaan verschillende geruchten rond over wanneer Dragon Age 4 in de winkels zal liggen, want het is nog steeds wachten op een releasedatum. BioWare vond het echter tijd om iets meer te laten weten over hoe de game er nu voor staat.

De ontwikkelaar heeft aangegeven dat alle ideeën voor Dragon Age 4 op papier staan en dat ze nu bezig zijn om de game daadwerkelijk vorm te geven. Op het moment zit BioWare dus midden in de productiefase.

“For the next Dragon Age, we are right in the middle of Production, which is a great feeling. Our blueprint was completed last year, so we’re now focused on building out our vision: creating amazing environments, deep characters, strong gameplay, impactful writing, emotional cinematics – and much more. The blueprint for the game is well understood and the team is focused.”

De meeste geruchten rond het vierde deel in de reeks gaan over dat de game in 2023 zal uitkomen. Of dit het geval zal zijn is dus nog niet duidelijk. Wellicht komen we later dit jaar meer daarover te weten, want de ontwikkelaar zal in 2022 in ieder geval meer details van de RPG delen.

BioWare wil er ook alles aan doen om van Dragon Age 4 een succes te maken. Er zijn daarom een heleboel mensen op dit project gezet, die al hebben meegewerkt aan eerdere titels.