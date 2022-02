Toen Bloodborne verscheen kregen we de optie om een eigen personage geheel naar eigen smaak en stijl samen te stellen. Dit middels een uitgebreide character creator en die optie ontbreekt uiteraard niet in Elden Ring.

Destijds konden we het niet laten om The Joker te maken in Bloodborne en nu Elden Ring hier is, is hetzelfde gedaan. Onze community member Devil_C is nogal een fan van de slechterik uit het Batman universum en met de tools is het gelukt.

Het resultaat hierboven en -onder, en leef je vooral morgen zelf ook uit als de game officieel verkrijgbaar is!