Vorig jaar mei verscheen Knockout City, waarin je een gezellig potje trefbal kunt spelen. De game was verrassend leuk en wij waren erg blij met het resultaat, zoals je in onze review kunt lezen. Knockout City heeft inmiddels een aantal seizoenen achter de rug en het vijfde seizoen gaat op 1 maart van start. Na dat seizoen zal Knockout City free-to-play gaan.

Via een uitgebreide blogpost deelde ontwikkelaar Velan Studios dit nieuws en daarnaast zal de ontwikkelaar ook de taken van EA als uitgever overnemen. Wanneer seizoen 6 precies van start gaat is nog niet duidelijk, maar het vijfde seizoen zal de hoogtepunten uit het eerste jaar presenteren. Denk hierbij aan de terugkeer van Superpowers!, Chain Reaction, Basketbrawl en nog meer.

Spelers die de game voor seizoen 6 hebben aangeschaft, krijgen nog wat extra’s voorgeschoteld als dankbetuiging van de studio. Zo krijg je de Season 6 Loyalty Bundle, die onder andere exclusieve Legendary cosmetics, XP boosts en 2000 Holobux zal bevatten.