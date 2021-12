Knockout City heeft sinds de release in mei eerder dit jaar genoeg content updates gehad door de seizoenen heen. En het is zeker nog niet gedaan met de titel, want het derde seizoen loopt bijna ten einde, wat opgevolgd zal worden door het vierde seizoen. Daar zijn nu de eerste details van bekendgemaakt.

In het vierde seizoen krijgen spelers buitenaards bezoek en dat vertaalt zich naar een nieuwe map genaamd ‘Alien Smash Site’. Dit is tevens een van de grootste maps uit Knockout City en het rondreizen is daarom wat makkelijker gemaakt. Deze aliens waren namelijk zo vriendelijk om wat kleinere UFO’s achter te laten, waarop je kunt zweven om zo de map sneller te verkennen.

Seizoen 4 van Knockout City gaat op 7 december van start en hieronder kan je de eerste beelden van het aankomende seizoen bekijken.