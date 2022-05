Ontwikkelaar Velan Studios liet eerder dit jaar weten dat iedereen Knockout City vanaf het zesde seizoen gratis kan spelen. Dankzij een nieuwe trailer, die je hieronder kunt bekijken, weten we nu eindelijk ook wanneer het zover is. Op 1 juni start het zesde seizoen. De game verlaat EA Play en is vanaf dan een free-to-play titel.

Mocht je de game gekocht of via PlayStation Plus geclaimd hebben, dan heb je recht op de Loyalty Royalty Bundle. In dit pakket vind je exclusieve legendarische cosmetische voorwerpen, XP boosts en 2000 Holobux. Aan het verdienmodel van de game verandert verder niets. Holobux kun je nog steeds vrijspelen of met echt geld kopen.

In het zesde seizoen wordt overigens de Boomerang Ball geïntroduceerd. Zoals de naam al verklapt, keert die bal terug nadat je hem gegooid hebt, waardoor je nooit meer zonder zit. Verder kun je nu in de Hideout voetballen en basketballen. Tot slot mag je de komende tijd een aantal speciale evenementen in de game verwachten.