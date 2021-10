Recent doken de Trophies en Achievements voor een current-gen versie van Knockout City al op en vandaag heeft Electronic Arts deze editie officieel aangekondigd. Velan Studios heeft de laatste tijd aan een current-gen versie gewerkt en die is vanaf 2 november verkrijgbaar voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Spelers kunnen in deze nieuwe versie kiezen uit een tweetal visuele modi en dat is per platform het onderstaande:

PlayStation 5: Native 4K in 60fps of 1440p (opgeschaald naar 4K) in 120fps

Xbox Series X: Native 4K in 60fps of 1620p (opgeschaald naar 4K) in 120fps

Xbox Series S: 1440p in 60fps, of 1080p in 120fps

Verder mag je qua graphics nog wat andere verbeteringen verwachten, zo is de belichting geoptimaliseerd, inclusief nieuwe zone-lichten, bal-lichten, partikel-lichten, verbeterde wereldverlichting en lokale lichtschaduwen, zodat de omgeving beter reageert op de manier waarop licht paden verlicht of schaduwen werpt. Ook de textures zullen meer realistisch zijn.

Als je de game voor de PlayStation 4 of Xbox One bezit, dan kan je gratis naar deze versie upgraden.