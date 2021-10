Eerder dit jaar brachten Velan Studios en EA Games de game Knockout City uit voor last-gen platformen. Een uitstekende game, zoals je in onze review kunt lezen, maar destijds waren er geen native current-gen versies beschikbaar. Daar lijkt op korte termijn echter verandering in te komen.

Er zijn namelijk Trophies voor specifiek een PlayStation 5 versie opgedoken. Dit op het PlayStation Network, wat een aanstaande release suggereert. De Trophies zijn overigens identiek aan de last-gen versie van de game, dus verwacht daarin geen bijzonderheden.

Wat we van deze PS5-versie mogen verwachten is niet bekend, maar het is aannemelijk dat de resolutie hoger zal liggen en dat de laadtijden ingekort zijn. Wellicht dat je op de PlayStation 5 ook gebruik kan maken van de haptische feedback en adaptieve triggers.

Het is nu even wachten op een officiële aankondiging, maar dat zal vast niet lang meer duren. Naar verwachting zal de game dan ook voor de Xbox Series X|S verschijnen.