Als je bezitter bent van een Agency, dan zul je de komende dagen meer verdienen voor het werk dat je verzet. Security Contracts betalen momenteel immers twee keer zoveel uit. Ben je nieuw in dit segment, dan is het moment nu daar om in te stappen. Je kunt namelijk een Agency met 25% korting aanschaffen.

Dat is niet het enige, want ook kun je meer verdienen met Smuggler Sell Missions en daarnaast mag je natuurlijk de nodige extra’s verwachten. Zo krijg je een shirt bij het voltooien van een contract en er valt weer een prijs te winnen in het Diamont & Resort Casino.

Alle details van de GTA Online update van deze week hieronder.

Driedubbel GTA$ en RP bij Smuggler Sell Missions en Rockstar Created Air Races

Dubbel GTA$ en RP bij Flight School Activities en Trap Door

Dubbel GTA$ bij Security Contracts

Een gratis Bravado T-Shirt voor het voltooien van een Security Contract

De Vapid Retinue is de Lucky Wheel hoofdprijs van deze week

Prize Ride en Challenge: als je je de komende week 5 keer in de top 3 in de Street Race Series plaatst, krijg je de Dewbauchee Rapid GT Classic

Testritten: de BF Weevil, Grotti Visione en Lampadati Cinquemila

En als laatste hebben we zoals gewoonlijk nog de kortingen, want ook deze week kun je weer profiteren van de nodige prijsverlagingen. Momenteel is er zowel wat vastgoed in de aanbieding als een reeks voertuigen. De details zijn als volgt:

Vastgoed

Agencies – 25% korting

Agency Art Styles – 30% korting

Hangars – 40% korting

Hangar Upgrades & Modifications – 40% korting

Voertuigen

Buckingham Alpha-Z1 – 40% korting

Sea Sparrow – 40% korting

Nagasaki Ultralight – 40% korting

Grotti Visione – 30% korting

BF Weevil – 30% korting

Mammoth Tula – 30% korting

JoBuilt Velum 5-Seater – 30% korting

Grotti Cheetah Classic – 30% korting

Lampadati Cinquemila – 30% korting

Western Company Seabreeze – 30% korting

Mammoth Hydra – 15% korting

Prime Gaming koppelen aan Rockstar Social Club levert ook nu weer GTA$ 100K op.