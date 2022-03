Review | Roccat SYN Pro Air – Met Roccat denken wij al gauw aan toetsenborden en gaming muizen, maar er is natuurlijk nog meer. In dit geval hebben wij een headset in onze schoot geworpen gekregen van Roccat. Een die de gaming ervaring moet bevorderen en in deze review bekijken we (of eigenlijk beluisteren we) in hoeverre de SYN Pro Air hieraan doet bijdragen. Er zijn namelijk een aantal zaken die de SYN Pro Air met zich meebrengt die onze aandacht opeisen. Nieuwe software, 3D functies en een bijzondere verwerking van LED-verlichting in de headset. Maar bevalt het allemaal ook?

Dit meen je toch niet?

Op het eerste gezicht heeft de Roccat SYN Pro Air een vrij klassiek ontwerp. Vierkante earcups en een plastic hoofdband die een stoffen kussen heeft, waardoor het zacht op je hoofd kan rusten. Dezelfde stof die de oorkussens ook hebben. Het plastic geheel ziet er niet per se premium uit, zo is ook de afwerking bij de uiteinden van de hoofdband niet om aan te zien (ribbelig/streperig reliëf). Het is allemaal stevig te noemen, maar de afwerking is niet heel luxe, bijzonder of mooi ogend. Er loopt bijvoorbeeld ook een rubberen dunne streep over de rand van de oorkussens heen. Het ziet er gewoon niet uit. Op de linker earcup heb je nog een scrollwiel voor het volume en op de rechter earcup kun je een scrollwiel vinden voor het afmixen van voice- & gamechat.

Wat een flater van jewelste is, is hoe je omgaat met de los te halen microfoon. Er zit dus een dop op de aansluiting waar je de microfoon in kunt klikken, die meer bedoeld is voor je tuinslang. Een headset die voor € 149,99 over de toonbank gaat is hetgeen waar we nu mee te maken hebben en in dat geval is deze oplossing frappant te noemen. We gaan het later over de goede dingen hebben, want de LED-verlichting in de earcups moeten eerst nog besproken worden. Hetzelfde principe als bij de Roccat KONE Pro Air is het geval bij deze headset. De hoeken van de earcups zijn doorzichtig gemaakt waar het licht van de LED-verlichting doorheen kan schijnen. Je ziet de chipplaat er ook deels doorheen, waardoor het een wat slordige indruk geeft. Roccat heeft met dit LED-concept een zeer tof en leuk idee, maar de uitwerking is tot nu toe alleen maar slordig en veel te ingetogen. Het kan allemaal wat beter.

Nu wordt het pas leuk

Wel is het comfort een dikke plus. Met genoeg uren op de teller kunnen we niets anders zeggen dan dat de headset ontzettend lekker zit. Met ongeveer 280 gram is het licht en de stoffen oorkussens ademen lekker zonder dat er veel geluid ontsnapt. Want ja, hoe klinkt de Roccat SYN Pro Air nu eigenlijk? Nadat we zijn bijgekomen van de dop op de earcup, kunnen we eigenlijk wel erg tevreden spreken over het geluid. De middentonen weten een zeer neutrale, maar vooral een erg heldere presentatie te leveren. De bass is er wat gering en de hoge tonen zijn goed, maar vallen soms net even iets te schel uit. Het leuke is dat Roccat de mogelijkheid biedt om via de nieuwe NEON software enkele aanpassingen te verrichten.

Met een paar aanpassingen in de EQ (bass wat hoger en de treble iets minder), is de SYN Pro Air een meer dan degelijke headset om te gebruiken. Het is erg functioneel en biedt competitief geluid door zijn neutraliteit, maar je kan het vol maken en de bass kan ook erg vol en punchy zijn. Kort gezegd, we zijn onder de indruk van wat je er allemaal uit kan halen als je je verdiept in de EQ via pc. Er zijn nog tal van andere toevoegingen, waarmee je je ervaring kunt instellen, zoals een 3D optie, een game spatializer en een Superhuman Hearing modus, waarmee je verschillende smaken in virtuele surround kunt gebruiken. Vooral de 3D Audio functie heeft een geslaagde surround presentatie, hoewel je bass bij elke functie compleet ingeleverd wordt.

De microfoon is ook puur voor het functionele gebruik bedoeld. Zo mist je stem een volle presentatie, waardoor je wat flets klinkt, maar helder en verstaanbaar ben je wel. Dus een radiostem zal je er niet van krijgen, je teammaten in Counter-Strike op weg helpen zal je echter wel lukken. Het laatste onderdeel wat ook niet minimale aandacht verdient is de accuduur. Zo kan je minstens zeker 20 uur de headset op volle toeren gebruiken, als het niet een paar uurtjes meer is naar onze beleving. Een aardige prestatie voor de Roccat SYN Pro Air.