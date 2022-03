We weten al geruime tijd dat men hard werkt aan een tv-serie van Twisted Metal, die geschreven wordt door mensen achter films als Deadpool en Zombieland. Het is nu bekend op welke streamingsdienst de serie-in-spé zal verschijnen, en het is er eentje die (nog) niet beschikbaar is in de Benelux: Peacock. Het is nog niet bekend of deze dienst later naar de Benelux komt of dat de serie op een andere dienst zal lanceren.

Anthony Mackie zal de rol van John Doe op zich nemen en de serie zelf zal zich met name richten op het comedy-aspect van de franchise. John Doe is een melkboer die niet meer weet wie hij is of waar hij vandaan komt. Doe moet het opnemen tegen gevaarlijke figuren en hopen dat hij de perikelen zal overleven. Waarschijnlijk zal de bekende clown ook zijn opwachting maken.