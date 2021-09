Het is al sinds 2019 bekend dat er een tv-serie aankomt gebaseerd op de gelijknamige Twisted Metal franchise, dit door PlayStation Productions. Hierover schreven wij eerder al berichten, waarin een aantal details naar voren kwamen. Aan de serie werkt onder andere scenario schrijver Michael Jonathan Smith, die we kennen van onder andere de Cobra Kai serie.

In Twisted Metal gaat het over een outsider genaamd John Doe, een melkman met een grote mond die de kans heeft om zijn leven te beteren. Hiervoor moet hij een mysterieus pakketje afleveren. Klinkt makkelijk genoeg toch? Behalve dan dat hij door een wasteland moet rijden vol met bandieten en andere nare figuren, en dat in een post-apocalyptische setting. Voor de rol van John Doe heeft men acteur Anthony Mackie aangetrokken, zo laat Deadline weten.

Wanneer de tv-serie precies verschijnt is nog onbekend, daarover hopelijk later meer. Verder duiken er ook al enige tijd geruchten op die suggereren dat er gewerkt wordt aan een nieuwe Twisted Metal game. Goed nieuws voor fans van deze franchise dus!