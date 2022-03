Gran Turismo 7 is nu officieel verkrijgbaar en in onze review heb je al kunnen lezen dat de game absoluut de moeite waard is. De game lanceert met een forse hoeveelheid auto’s en ook qua banen hebben we niets te klagen. Dit is pas het begin, want we mogen in de toekomst nog veel meer content verwachten.

Via een blogpost heeft ontwikkelaar Polyphony Digital bekendgemaakt dat er een hoop aan zit te komen. Zo mogen spelers het volgende verwachten van de post-launch ondersteuning:

Nieuwe banen

Nieuwe auto’s

Nieuwe World Circuit events

Nieuwe Missie races

Meer Music Rally songs

Meer motoronderdelen om te verwisselen

Nieuwe lobby features

Nieuwe Time Trials voor de Sport modus

Verbeteringen aan het penalty algoritme en de algehele kwaliteit van online races

Kortom, de ontwikkelaar is nogal wat van plan en dat moet Gran Turismo 7 tot een game maken die ook over een paar jaar nog relevant is. Als we naar de ondersteuning van Gran Turismo Sport kijken, dan hadden we echter niets anders verwacht.

Hoe dan ook, goed nieuws voor de spelers. Het is alleen even de vraag of alle content gratis wordt toegevoegd of dat er ook betaalde DLC-pakketten zullen uitkomen.