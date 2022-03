Het is al geruime tijd bekend dat Sony PlayStation werkt aan een opvolger van PlayStation VR. Dit onder de eenvoudige naam PlayStation VR2 en inmiddels zijn ook de specificaties, het design en de nieuwe controllers onthuld. Dus alle belangrijke informatie is inmiddels prijsgegeven en dit gebeurt op vrij willekeurige momenten. Zo kwam Sony plots met de onthulling van de controllers vorig jaar, tijdens de CES was de onthulling van specificaties logisch om vervolgens uit het niets het ontwerp te delen.

Een wat ongebruikelijke aanpak van Sony PlayStation als je het ons vraagt, maar dat maakt verder weinig uit. De grote vraag die nu vooral speelt is wanneer we de headset mogen verwachten. Gezien Sony beeld en specificaties heeft gedeeld, ziet het er naar uit dat de ontwikkeling behoorlijk vergevorderd is. Sony heeft verder niets over een release gemeld en het is ook wachten op meer aankondigingen wat betreft games, want het is natuurlijk wel zo handig als het platform uitkomt met een mooie line-up.

Nu gaan we het niet over de games hebben, maar over de release van de hardware. Een nieuw gerucht wijst namelijk op een release begin 2023 en dit komt van een kanaal dat eerder al juiste informatie wist te delen. Dit zegt natuurlijk niks over de waarheid van het nieuwe gerucht, maar als we er wat langer over nadenken is een release in het eerste kwartaal van 2023 de juiste keuze. Dit hangt samen met verschillende factoren.

Het allerbelangrijkste is dat er wereldwijd tekorten zijn aangaande hardware componenten. Hierdoor is de PlayStation 5 bijvoorbeeld slecht verkrijgbaar en dat geldt ook voor met name de Xbox Series X. PlayStation VR2 vereist ook de nodige componenten en het kan dus een uitdaging zijn om volop te produceren tot aan de release. Zeker als dat een paar maanden voor de lanceerdatum van start gaat. In dat kader is eerder beginnen en de release zo lang mogelijk rekken een ideaal scenario.

Nu zal de afname van PlayStation VR2 niet zo groot zijn als wat in potentie met de PlayStation 5 zou kunnen bij genoeg voorraad, alsnog is het niet gewenst om gelijk weer met tekorten te maken te hebben. Door de productie meer tijd te geven, kan er beter een voorraad opgebouwd worden. Tegelijkertijd zijn we dan een jaar verder en dat betekent ook een grotere afzetmarkt, gezien er ondertussen natuurlijk PlayStation 5 consoles verkocht blijven worden. Dus vanuit dat perspectief is het een win-win scenario.

Wat daarin tevens meetelt is dat ontwikkelaars van virtual reality games al geruime tijd op de hoogte zijn van de komst van dit nieuwe platform. Nu weten we niet of er al devkits verstrekt zijn, maar we gaan er wel vanuit. Met een release pas over een jaar en het feit dat we al lange tijd weten dat het platform in de maak is, hebben ontwikkelaars meer tijd om goede content te maken. En dat is al uitdagend genoeg gebleken de afgelopen twee jaar, dus in elk opzicht is tijd het belangrijkste. Hoe meer er beschikbaar is, hoe meer units er zijn, hoe beter de games zijn en hoe groter de afzetmarkt is.

De keerzijde is uiteraard dat we het tot die tijd met de oorspronkelijke PlayStation VR moeten doen en we weten allemaal dat het inmiddels een vrij oud ding is. Daarnaast komen er nauwelijks nog echt noemenswaardige games voor uit, dus het ligt meer te verstoffen dan het momenteel een verrijking van je speelplezier kan zijn. Uitzonderingen daargelaten uiteraard. Maar genoeg hierover, hoe denk jij over ons perspectief. Kan je je erin vinden? Is het onzin? Zit je er tussenin? Het kan alle kanten op en je mening horen we graag hieronder.