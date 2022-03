In Gran Turismo 7 kun je door deel te nemen aan races en andere uitdagingen credits verdienen. Die heb je nodig om nieuwe auto’s te kopen, alsook onderdelen aan te schaffen en meer. Het is het bekende en gebruikelijke concept en als je te weinig krediet hebt, kun je in de PlayStation Store nieuw tegoed aanschaffen.

De credits zijn in verschillende hoeveelheden verkrijgbaar en dienen als middel om je portemonnee aan te vullen. In dat kader zijn de microtransacties niet langer echt een microtransactie te noemen, want door de nieuwe benadering zijn auto’s plots behoorlijk prijzig.

In Gran Turismo Sport is het mogelijk om auto’s individueel aan te kopen voor een bedrag van 1 tot 5 euro. Dit is niet langer mogelijk in Gran Turismo 7, want de microtransacties beperken zich tot de aanschaf van credits en sommige auto’s kosten in het spel meer dan 3 miljoen credits. Om een idee te geven, 2 miljoen credits kosten € 19,99.

De rekensom maakt dat een auto van 3 miljoen credits maar liefst € 30,- kost en dat is natuurlijk een absurde prijs. En dan zijn er ook nog wat legendarische auto’s die nog duurder zijn in credits, waardoor het haast onbetaalbaar wordt.

De balans tussen de prijs van de auto’s en de credits is dus een beetje zoek met het nieuwe microtransactiesysteem en dat zorgt online al voor de nodige kritiek. Het is afwachten of hier wat aan gedaan gaat worden, want in dat kader zou het prettiger zijn om een auto eventueel los aan te kunnen schaffen voor echt geld in plaats van met credits, want dat is domweg te prijzig.

Wat daar nog bijkomt is dat het ook niet mogelijk is om auto’s weer te verkopen. Daarmee zijn microtransacties al snel een makkelijke oplossing als je niet eindeloos wilt grinden. Ter nuance: de pakketten met credits waren nog niet live toen we de game voor review speelden.