Volgende week verschijnt Grand Theft Auto V voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Als je op de console van Sony speelt, dan heb je een voordeel. De stand-alone release van GTA Online zal namelijk drie maanden gratis zijn op dat platform, waardoor je bij een upgrade enkel dient te betalen voor het singleplayer avontuur.

Vorige week maakte Rockstar al de nodige details bekend, maar het was even wachten op de prijsinformatie omtrent de singleplayer. Gezien pre-order functies nu live gaan in de PlayStation Store in verschillende uithoeken van de wereld, hebben we een indicatie gekregen.

Zo kost de upgrade in Australië $ 14,99 wat zich laat omrekenen naar ongeveer 10 Amerikaanse dollars. De PlayStation Store laat nu weten dat dit zich bij ons vertaalt naar €9,99. Dit is echter wel een tijdelijke prijs, want op 14 juni zal je €39,99 neer moeten tellen voor de huidige generatie versie van GTA V. De pagina van de PS5-versie is op het moment van schrijven alleen via de console zelf te vinden en niet in de mobiele versie van de digitale winkel van Sony.

Of GTA V op de Xbox Series X|S dezelfde prijs zal hanteren is op het moment van schrijven nog niet bekend. Dat geldt ook voor GTA Online. Dat component op de Xbox zal in ieder geval niet drie maanden gratis zijn, in tegenstelling tot de PlayStation.