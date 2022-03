Sony PlayStation kondigde onlangs aan dat er over niet al te lange tijd een significante PS5-firmware update zal verschijnen. Die wordt momenteel getest in beta, maar ondertussen is er wel een nieuwe update uitgebracht. Het gaat om versie 21.02-04.51.00, die nu beschikbaar is om te downloaden.

Je moet hier niet teveel van verwachten, want de changelog laat zien dat deze update enkel de systeem performance doet verbeteren. Het betreft dus een relatief standaard update voor de console op dit moment. Wanneer de grote update live gaat, waarover je hier meer kunt vinden, laten we het weten.

De update is zoals gewoonlijk 914MB groot en als er nog details naar boven komen, lees je het hier.