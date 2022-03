Er gaan al langer geruchten over een vermeende terugkeer van de geliefde Sly Cooper, daarnaast zou de originele ontwikkelaar Sucker Punch ook werken aan een nieuwe inFAMOUS. De rookstapel lijkt alleen maar groter te worden, want nu meldt ook AccountNGT op Twitter dat er daadwerkelijk een nieuwe Sly Cooper onderweg is.

De leaker vermeldt dat de game in de tweede helft van 2022 aangekondigd gaat worden. Dat zou ergens ook logisch zijn, omdat de franchise dit jaar zijn 20ste verjaardag viert. Verder is het opmerkelijk dat de domeinnaam voor slycooper.com onlangs vernieuwd is (door niemand anders dan Sucker Punch, aldus WhoIs).

De laatste Sly Cooper-titel stamt alweer uit 2013: Thieves in Time en die beloonden we destijds met een meer dan prima score. Desalniettemin gaat het hier wel om een gerucht, dus een korreltje zout is weer eens aangeraden.