Mark Tucker, de game design director van Fallout 76, heeft laten weten dat er intern nog vijf jaar aan updates gepland staan voor het spel dat sinds de problematische release steeds beter is geworden.

In een interview met AusGamers liet Tucker weten dat hij aan twee verschillende roadmaps werkt. Eentje voor de komende drie jaar, waarin het meeste al duidelijk is vastgelegd. Hij kijkt echter ook nog verder en werkt aan een roadmap voor de komende vijf jaar, al is die natuurlijk wel iets meer onderhevig aan verandering.

Spelers van Fallout 76 zullen ongetwijfeld blij zijn om te horen dat het team niet van plan is om binnenkort de ondersteuning van het spel stop te zetten. Fallout 76 wist met de release niet veel animo te genereren, mede door een groot aantal bugs. In de jaren erna wist het spel echter toch zijn plekje te vinden onder gamers na tal van updates.

Vorige maand maakte Bethesda de roadmap voor 2022 bekend. De eerste update die gepland staat is het “Invaders from Beyond” evenement.

“The funny thing is if I could share what’s on this other monitor right here, you would love to see it because it’s a five-year roadmap that I’m working on. We have long term plans, and things get a little fuzzier the further we go out because we adjust and adapt as things show up and we see what players want and what they’re doing.”