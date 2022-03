De laatste twee jaar was Gamescom een digitaal evenement, doordat het coronavirus de wereld in zijn greep had. Aangezien nu het ergste van de pandemie achter de rug is, worden de teugels meer losgelaten en dat betekent dat Gamescom 2022 weer fysiek bezocht kan gaan worden.

Het bekende evenement gaat dit jaar op 24 augustus van start en zal duren tot en met 28 augustus. Op al deze dagen zal de beurs te bezoeken zijn in Keulen. Er zal wel extra worden gelet op hygiëne en dat betekent het digitaal managen van wachtrijen, extra brede looppaden en een gelimiteerd aantal kaarten. Gamescom 2022 zal dus niet meer zo druk zijn als voorheen het geval was.

Dat Gamescom weer fysiek te bezoeken is, wil niet zeggen dat er nu niets meer digitaal wordt gedaan. Integendeel, de happening wordt omschreven als een hybride evenement. Wat we van het digitale gedeelte kunnen verwachten, is nu nog niet exact bekend. Wel is duidelijk dat de Opening Night Live show van Geoff Keighley opnieuw wordt georganiseerd.