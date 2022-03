Er is naar horen zeggen een nieuwe Sly Cooper-game in ontwikkeling en in eerste instantie zou je denken dat deze gemaakt wordt door de studio die de franchise heeft grootgebracht: Sucker Punch. Deze ontwikkelaar is echter al enige tijd niet meer bezig met Sly Cooper, maar wel met andere grote titels.

De meest recente game is natuurlijk het meesterwerk dat Ghost of Tsushima heet, maar wie ontfermt zich dan over die nieuwe Sly Cooper-titel? Als we de geruchten mogen geloven, is dat PixelOpus, de studio achter het zeer artistieke Concrete Genie. Deze studio is al enige tijd aan het werk aan een nog onaangekondigde titel, in samenwerking met Sony Pictures Animation. Het komt dus niet helemaal als een verrassing dat PixelOpus mogelijk Sly Cooper onder de vleugels heeft genomen. Het gerucht, dat de wereld in gebracht werd via XboxEra’s medeoprichter Nick Baker op Twitter, sluit hier goed op aan.

Ok…so, my source *has* given me the green light, but we’re still not 100% certain. But it’s believed that Pixel Opus (as many of you have guessed) possibly in collaboration with Sony Animation are the ones working on Sly. I also believe Sony Animation is on the cartoon project https://t.co/HcIY0UjFpz — Nick (@Shpeshal_Nick) March 9, 2022

Zeker weten doen we het natuurlijk niet, dus vooralsnog nemen we het even met een korreltje zout. De verwachting is dat de nieuwe game, inclusief alle informatie daaromheen, aangekondigd zou moeten worden in de tweede helft van 2022, in verband met het 20-jarig bestaan van de franchise.